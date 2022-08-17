17 августа в Украине отмечают церковный праздник — православные чтят память святой Евдокии-римлянки. Что можно делать, а что нет, чем день особенный и у кого именины – читайте в материале Styler. Праздники еще с рождения воспитывались в христианской вере. Она была родом из Рима, из зажиточной и уважаемой семьи. Во время гонений на христиан персидским царем Сапором была схвачена со многими другими. В заключении вера ее не ослабевала, а наоборот, крепла с каждым днем. Евдокия поддерживала заключенных, и благодаря ей многие не сломились и мужественно вынесли многочисленные пытки. Слава о ее проповедях дошла до самого царя. Придя в возмущение, он приказал подвергнуть Евдокию особо жестоким пыткам, после чего казнить из-за отсечения головы. Главной традицией дня был сбор малины. Такую работу доверяли даже детям. Чтобы успеть собрать как можно больше ягод, за ними отправлялись в лес с самого утра. После полудня снова шли собирать малину. Хозяйки занимались приготовлением варенья, а вечером ягоды были украшением праздничного стола. Наши предки считали, что малина обладает лечебными свойствами. С ее помощью можно было избавиться от высокой температуры, поэтому ее хранили в течение всего года. Главные приметы этого дня Погода 17 августа прогнозировала, каким будет ноябрь. Если день показался парким и удушающим – это до затяжных мелких дождей. По урожаю дикой малины в старину судили о предстоящем урожае хлеба. Что нельзя делать 17 августа Не берите деньги взаймы. Нельзя отказывать в помощи. Нельзя продавать и покупать что-либо. Нельзя ссориться и выяснять отношения с близкими. Нельзя есть жирную пищу. У кого сегодня именины 17 августа именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Семен, Михаил, Максимилиан, Константин, Иван, Дмитрий, Денис, Андрей, Алексей, Ия, Ирина, Евдокия, Дарья, Арина. Раньше мы писали, какая будет погода в сентябре 2022 года в Украине. Также появился календарь праздников и выходных в первый месяц осени.