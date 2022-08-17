В Украине сегодня, 17 августа, по всей Украине ожидаются грозы и дожди. При этом местами прогнозируют проливные дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в стране будет облачно с прояснениями, умеренные кратковременные дожди с грозами (на востоке страны местами), днем в юго-западных областях значительные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +18+20, днем +24+28 градусов; на западе ночью +15+18 градусов, а днем +24+30; в восточных областях ночью +18+20, днем +29+33 градуса; на юге страны ночью +17+20 градусов, а днем +26+29; в центральных областях ночью +15+18, днем +22+27 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют ночью кратковременные дожди местами, а днем с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Столбики термометров днем ночью покажут +17+19 градусов, а днем +25+27. Напомним, ранее синоптики рассказали о погоде в День Независимости. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.