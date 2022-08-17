Национальный банк Украины во II квартале 2022 года получил и обработал около 17 тысяч обращений потребителей финансовых услуг. Из них 5 тысяч – письменные обращения и 12 тысяч – звонки в Контакт-центр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ. Во II квартале 2022 года существенно уменьшилось количество обращений в НБУ по сравнению с I кварталом: получено на 44% меньше письменных обращений и на 16% – устных. Это можно объяснить временной приостановкой деятельности ряда финансовых учреждений из-за войны в Украине, отметили в НБУ. По данным пресс-службы, введение военного положения повлияло на структуру обращений в НБУ. Кредитные каникулы во время военного положения – самый распространенный вопрос от потребителей финансовых услуг (получено 614 письменных обращений от клиентов банков и 584 – от клиентов небанковских финансовых учреждений по этому вопросу). Актуальной проблемой остается вопрос урегулирования просроченной задолженности, что составляет 18% всех письменных обращений за II квартале 2022 года. Также получены письменные обращения по вопросам невыплаты страхового возмещения (11%), блокирования и арестов счетов (11%), проблем с переводами (6%). Среди письменных обращений 19% (909 обращений из 4886) имели признаки нарушения прав потребителей финансовых услуг. Частые нарушения зафиксированы в работе страховых компаний (52%) и коллекторских компаний (44%). Среди проблемных вопросов в работе банков и небанковских финансовых учреждений остаются мошеннические действия с использованием электронных платежных средств и их реквизитов. Наибольшими проблемными вопросами работы страховых компаний является невыплата страхового возмещения и несогласие с размером страхового возмещения, сообщили в НБУ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.