Илон Маск анонсировал покупку одного из самых титулованных английских футбольных клубов — "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Илона Маска. "Чтобы было ясно, я поддерживаю левую половину Республиканской партии и правую половину Демократической партии. Кроме того, я покупаю "Манчестер Юнайтед", добро пожаловать", — написал Илон Маск в Twitter. Пока никаких подробностей о соглашении и планах на футбольный клуб он не сообщил. "Манчестер Юнайтед" – это футбольный клуб из Траффорда, который был основан в 1878 году. Эта команда является одним из самых успешных английских клубов по количеству титулов. Ранее Forbes оценивал стоимость клуба со всеми его активами в 4,6 млрд. долларов. Ранее Маск раскрыл возможности перспективных роботов Tesla Bot. В будущем они смогут обслуживать миллионы домохозяйств. Tesla Bot будет приближен по росту, весу и возможностям ко взрослому человеку. Также мы сообщали, что компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, вывела на орбиту 46 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.