Российские войска ночью 17 августа нанесли несколько ракетных ударов по Одесской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВВА Сергея Братчука. В настоящее время выясняются все подробности ракетных ударов, количество пострадавших, разрушенных и поврежденных объектов. Одесская область была обстреляна во время воздушной тревоги, продолжавшейся в регионе с 02:51 до 03:26. Официальные подробности об обстреле будут объявлены позже. Ранее мы писали, что 14 августа группа людей взорвалась на мини на пляже в Заливе Одесской области. Два человека погибли, один получил ранения. Также напомним, что в Одессе полицейские задержали 63-летнего жителя города за поджог с гуманитарной помощью, предназначенной для переселенцев. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.