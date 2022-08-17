Корпорация Redwire весной следующего года запустит в космос первую коммерческую теплицу для активизации исследований в области растениеводства за пределами Земли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. По словам Дэйва Рида, менеджера Redwire по проекту теплицы, проект компании, занимающейся космической инфраструктурой, поможет получить критически важную информацию для миссий NASA Artemis и других проектов. Программа Artemis направлена на отправку астронавтов в месяц и создание долгосрочной лунной колонии. В Redwire сообщили, что первым клиентом компании станет Коммерческая Сельскохозяйственная Технологическая Компания Dewey Scientific. Новый проект должен расширить возможности человечества по выращиванию сельскохозяйственных культур в космосе. Современная "космическая" продукция компании включает в себя полностью автоматизированную систему выращивания растений для проведения исследований на Международной космической станции. Напомним, РБК-Украина писала о том, что учёные обнаружили идеальные места для строительства баз на Луне. Речь идет о провалах, в которых температура выше, чем на поверхности спутника Земли. Тем временем принадлежащий NASA телескоп Hubble сфотографировал галактику, которая вызывает искажение пространства и времени. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.