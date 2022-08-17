Ночью 17 августа оккупанты выпустили по Одесской области две ракеты. Предварительно, в результате обстрела ранены три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесского ОВА Сергея Братчука. Ракеты разрушили базу отдыха в одном из населенных пунктов региона, также уничтожены несколько частных домов неподалеку. По предварительной информации, ранения получили три человека. Спасательная операция продолжается. Ракетные удары по Одесской области были нанесены во время воздушной тревоги, продолжавшейся в регионе с 02:51 до 03:26. Ранее мы писали, что 14 августа группа людей взорвалась на мини на пляже в Заливе Одесской области. Два человека погибли, один получил ранения. Также напомним, что в Одессе полицейские задержали 63-летнего жителя города за поджог с гуманитарной помощью, предназначенной для переселенцев. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.