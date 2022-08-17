Учебный год в Украине начнется традиционно в День знаний 1 сентября и продлится до 30 июня 2023 года. Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства. Министр во время селекторного совещания о готовности учебных заведений к новому учебному году в условиях военного положения рассказал о структуре образовательного процесса. По его словам, согласно Постановлению КМУ "О начале учебного года во время действия правового режима военного положения в Украине", образовательный процесс в 2022/2023 учебном году начнется 1 сентября в День знаний и продлится до 30 июня 2023 года. Шкарлетт также подчеркнул, что следующий учебный год может занять больше, или менее 175 дней. Учебное заведение будет самостоятельно определять продолжительность и структуру учебного года. Продолжительность учебной недели, занятий и отдыха будет определять педагогический совет каждого учебного заведения. Ранее стало известно, что студенты-контрактники, которые из-за пребывания в районе боевых действий или в оккупации должны университетам средства за обучение, будут освобождены от этих выплат. Также мы писали, что абитуриенты, находящиеся на территориях, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящиеся во временной оккупации, в окружении (блокировании), могут подать документы на поступление в вузы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.