Удары по российским складам и базам снабжения в Крыму и вокруг него, вероятно, являются частью контрнаступления ВСУ для возобновления контроля над правым берегом Днепра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. Российские линии поставок из Крыма напрямую поддерживают оккупантов на материковой части Украины, в том числе в западной части Херсонской области. Нацеленность Украины на российские наземные пути сообщения, тыловые и вспомогательные средства в Крыму согласуется с украинскими контрнаступательными действиями, которые нацелены на мосты через реку Днепр и российские элементы тылового обеспечения в оккупированной части Херсонской области. Конечным результатом этой кампании, скорее всего, будет нарушение способности российских войск поддерживать механизированные силы на правом берегу Днепра, а также утрата возможностей защищать их с помощью авиации и артиллерии на Левом берегу от украинских контратак. Ключевые выводы ISW Российские войска провели наземные атаки на Востоке, но не смогли продвинуться к северо-западу от Славянска и к востоку от Северска. Российские силы начинают наступательные операции вокруг Бахмута, юго-западнее Авдеевки и юго-западнее Донецка. Российские войска вели безуспешные наступательные операции на севере и северо-западе Херсонской области. В Минобороны России заявили, что украинские силы в Никополе готовятся к провокациям на Запорожской АЭС, создавая информационные условия для дальнейших обстрелов Никополя. Сообщается, что чеченские подразделения передислоцируются в Херсонскую область для задержания российских военных-дезертиров. Российские силы с трудом набирают солдат даже на безопасные и престижные должности в армию РФ. Напомним, во вторник, 16 августа, в поселке Азовское началась детонация склада с боеприпасами. Там начался пожар. Более подробно о происшествии можете узнать в материале "Новые взрывы в оккупированном Крыму и снова с эвакуацией: что известно на данный момент". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.