В Харькове и области ночью 17 августа были слышны взрывы. В регионе с 04:36 объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное. Пока никаких официальных сообщений от местных властей о взрывах не поступало. До истечения воздушной тревоги рекомендуется находиться в безопасном месте. Ранее мы сообщали, что вчера взрывы прогремели в Харькове. Оккупанты обстреляли Салтовку. Зафиксировано попадание РСЗО в землю возле жилого дома. Напомним, 15 августа Харьков испытал один из самых массовых обстрелов за последнее время. Российские оккупанты выпустили по городу сразу семь ракет. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.