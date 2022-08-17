В Николаеве временно не работают линии 101 и 112 по вызову экстренных служб. В мэрии города были названы альтернативные контакты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича. Сообщается, что пока временно не работают линии 101 и 112, полицию, спасателей или скорую помощь в областном центре можно вызвать по городским номерам: (0512) 30 45 17 (0512) 30 45 18 Когда линии с короткими номерами снова заработают, будет сообщено дополнительно. Обновлено (7:10) По информации мэра города, линии вызова экстренных служб 101 и 112 в Николаеве с утра возобновили свою работу. Ситуация в Николаеве Ранее сообщалось, что в Николаеве сегодня ночью, 17 августа, раздались громкие взрывы во время воздушной тревоги, они были слышны в разных районах города. Напомним, ночью 16 августа российские войска обстреляли Николаевскую область. В частности, был нанесен удар по пгт Березнеговатое. В результате погиб один человек, еще один получил ранения. Также военные отметили, что оккупанты недавно выпустили по Николаевскому району противорадиолокационную ракету Х-31П. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.