Россия, как член Совета Безопасности ООН нарушающий нормы международного права, должна быть ограничена в своих полномочиях.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат парламента Швейцарии, член комитета по иностранным делам Николас Вальдер.

«Я очень обеспокоен терактами и маневрами России вокруг ЗАЭС и других ядерных объектов в Украине, а также вызываемыми россиянами рисками. Со стороны России, это пренебрежение международным правом и международной безопасностью», — заявил политик.

«(…) Я считаю, что члены Совета Безопасности ООН, и в особенности постоянные члены, должны иметь обязательства перед международным правом. Страны, которые в значительной степени его нарушают, такие как Россия или даже Китай, должны быть ограничены в своих правах, чтобы ООН сохранила свой авторитет и, прежде всего, могла продолжать защищать основы нашего международного порядка», — подытожил Николас Вальдер.

Напомним, что Россия отказалась убрать с территории ЗАЭС оружие.

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что оружие необходимо России, чтобы «защитить» захваченную АЭС от «терактов».

Ранее генсек ООН призвал установить периметр безопасности вокруг ЗАЭС и вывести войска РФ. Антониу Гутерриш подчеркнул, АЭС не должна использоваться в качестве части какой-либо военной операции.США также призвали создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС и вывести российских военных.

Россия размещает на территории атомной станции взрывчатку, артиллерию, бронетехнику, игнорируя правила безопасности. Кроме того, российские военные начали организовывать в Энергодаре провокации с целью обвинить в обстреле АЭС украинских военных.

