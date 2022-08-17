Венесуэла поддержит Кубу в реконструкции ее единственного порта для супертанкеров в Матансасе, частично уничтоженного пожаром после удара молнии. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Куба долгое время использовала терминал Матансас, расположенный примерно в 130 км от Гаваны, для импорта и хранения большей части сырой нефти и мазута. Мадуро поручил министру нефти Венесуэлы связаться с кубинскими властями, чтобы начать проектирование реконструкции танкерной верфи. "Мы намерены создать проект, определить, где будет построен новый терминал, где будет разгрузочная площадка, и сразу же начнем строительство", — сказал Мадуро. Венесуэла, являющаяся основным импортером сырой нефти и топлива для Кубы, за первые семь месяцев этого года отгрузила на остров около 57 000 баррелей в сутки, что соответствует объемам 2021 года. Напомним, что кубинские пожарные 10 августа потушили пожар, который за пять дней уничтожил 40% основного запаса топлива на острове и вызвал массовые отключения электроэнергии. Ранее мы сообщали, что в муниципалитете Матансас на западе Кубы попадание молнии вызвало масштабный пожар в одном из резервуаров нефтехранилища. Пострадали более 120 человек. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.