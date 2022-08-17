Гороскоп с 17 по 21 августа 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, которым сильно повезет на этой неделе – в любви, работе, других сферах жизни. Изменения этих избранных могут быть даже судьбоносными. Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Телец На этой неделе появится возможность уехать на отдых в более отдаленное и спокойное место. Но прежде чем уезжать из дома, проверьте, все ли вы выключили, закрыли. Многие ударятся в трудоголизм. Тельцы будут полностью поглощены работой, что очень отразится на взаимоотношениях с друзьями или детьми. Рак Раки могут встретить в пути свою любовь. И это будет любовь с первого взгляда, но вы о ней так и не признаетесь. Астролог также рекомендует обратить внимание на инженерные коммуникации в доме. Что-то может выйти из строя, будьте осторожны. Стрелец Стрельцы получат хорошую протекцию руководства. Некоторые могут получить повышение по службе. Но вот с документацией нужно быть внимательными. Особенно в командировке, начиная с подготовки проездных документов. Ранее астролог предоставила полный прогноз для всех двенадцати знаков Зодиака на эту неделю. Читайте также, какие знаки Зодиака считаются самыми злыми и даже опасными.