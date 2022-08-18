Угасший взгляд, опухлость и синяки вокруг глаз – распространенная проблема, с которой сталкивается практически каждый человек. Однако, такой проблемы можно избавиться от действенных способов, без использования косметики. Что нужно сделать, чтобы синяки под глазами исчезли – читайте ниже . Некоторые люди обычно используют патчи для того чтобы снять отечность и убрать неприятный оттенок цвета. Остальные пытаются скрыть следы усталости с помощью маскирующих средств. Однако можно попробовать очень простые и проверенные методы, которые помогут справиться с этой проблемой. Маска Маска из огурцов заметно увлажнит кожу, удалит отеки и поможет справиться с морщинами. Нужно положить дольки овощей на проблемную область на 10-15 минут. Столовые приборы Такой способ подходит в том случае, если нет средства для улучшения внешнего вида. Нужно взять обычные маленькие металлические ложки, охладить их в морозилке в течение десяти минут. После этого нужно приложить их в область вокруг глаза. Процедуру можно повторять до тех пор, пока кожа не станет светлее. Чай Чайный пакетик нужно сначала смочить в кипятке, а затем отправить в морозилку на 10 минут. Их нужно приложить на отеки. Чай достаточно быстро поможет устранить проблему. Кубики льда Кубики льда не следует долго держать у глаз. Достаточно всего 5 минут. Если у вас чувствительная кожа, заверните кубики льда в ткани. Отметим, что распространенная причина появления кровоподтеков под глазами – обезвоживание организма. Таким образом, он начинает запасаться влагой. Мешки под глазами – первая фаза обезвоживания, синяки – следующая. Можно выпить стакан воды. Иногда этого достаточно. Раньше мы называли 7 естественных способов, которые помогут избавиться от прыщей. Также мы писали, что диетолог рассказала, как справиться с акне