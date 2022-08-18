В Украине запустили благотворительную инициативу, в рамках которой украинцев призывают купить наклейку "Лапка заботы" и таким образом внести свой вклад в поддержку пострадавших от войны находящихся в приютах животных. Стоит такая наклейка всего 10 гривен и приобрести ее можно в магазинах товаров для животных или онлайн по ссылке. Инициаторы благотворительной инициативы говорят, что "украинцы уже удивили мир своей самоорганизацией и умением собрать вроде бы неподъемные деньги", поэтому "вместе мы сможем позаботиться о благополучии и здоровье наших ближайших четырехлапых друзей". "Приобретенная "Лапка заботы" станет не только вашим вкладом в поддержку животных, но и наглядным напоминанием о ценности человечности даже в самом неблагоприятном контексте", — говорят благотворители. Добавим, что Инициатива охватит приюты для животных в регионах, наиболее страдающих от российской агрессии, на деоккупированных территориях и областях, подвергающихся регулярным обстрелам. Вся же кампания продлится с 18 августа по 18 октября 2022 года. Все собранные средства организаторы перечислят в фонд UAnimals, который в дальнейшем будет закупать корма и ветеринарные препараты, а также оплачивать стерилизацию и вакцинацию животных в приютах и бездомных животных. "С началом полномасштабной войны наша команда активно включилась в помощь животным, также страдающим российской агрессией. Только по приблизительным подсчетам оккупант обстрелял около 20 приютов. В то же время от взрывов, мин и растяжек погибли десятки тысяч животных. Когда-то Ганди сказал, что моральный авторитет народа определяет его отношение к животным. Сегодня украинцы доказывают всему миру свой уровень гуманности. Пока агрессор пытается убить всех — от детей и женщин до стариков и животных — украинцы спасают каждую жизнь", — комментируют в UAnimals. Как сообщалось ранее, жители Киева устроили огромную очередь, чтобы убрать животных из приюта. А также перед этим мы писали, под Киевом спасли доверчивого пса Лиса, которого оккупанты искалечили и заминировали.