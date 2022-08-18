Погода в Украине сегодня, 18 августа, будет дождливой. При этом в восточных, центральных и южных областях ожидаются сильные дожди с ветром и градом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, в южных, центральных и восточных регионах умеренные кратковременные дожди с грозами, днем местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. В северных, днем и западных областях местами кратковременный дождь, гроза. При этом только в Черниговской области без существенных осадков. Ветер южный, в северных и западных областях северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +15+18, днем +25+27 градусов; на западе ночью +14+17 градусов, а днем +24+31; в восточных областях ночью +16+19, днем +29+31 градус; на юге страны ночью +17+20 градусов, а днем +25+29; в центральных областях ночью +16+18, днем +24+27 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять ночью +17 +19 градусов, а днем +26 +28. Напомним, недавно в Укргидрометцентре рассказали, как война повлияла на погоду и точность прогнозов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.