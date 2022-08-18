18 августа, в канун Яблочного Спаса, или Преображения Господня, почитается память мученика Евсигния из Антиохии. В народе этот день называли Евстигней-житник, и имел он свои неповторимые обычаи. Что можно и нельзя делать, традиции, приметы, чем этот день особенный и кого поздравить с днем ангела – читайте ниже в материале Styler. 18 августа День ангела празднуют: Мария, Дария, Симон, Иоанн, Кристина, Ефим, Евдокия, Максимилиан, Евстигней. Что нужно сделать в этот день Когда 18 августа собирали и молотили первый ячмень, и выпекали из него хлеб. Считалось большой удачей обрести стебель с 12 колосьями. Если удавалось найти такой колос, то его приносили домой и хранили до следующего лета. На Евстигния когда-то ели сырой лук. В народе верили, что это принесет крепкое здоровье и энергию. Если лук слишком горький, то его запивали квасом или компотом. Надо навести порядок в доме и дворе, подготовиться к Спасу. 19 августа ведь работать нельзя. В этот день стоит собрать корзину для освящения с яблоками, грушами, сливами, виноградом, овощами, колосьями, барвинком и т.д. Ночь 18 августа считалась опасной из-за разгула нечистой силы. Поэтому наши предки пытались закончить все дела до наступления темноты.

Приготовьтесь праздновать Яблочный Спас (фото: 0512.com.ua) Какая будет погода 18 августа, таким будет и декабрь. Гром с утра предсказывает очень жаркую погоду. Много дождевых червей вылезло – жди скоро дождя. Если птицы летают низко над землей, то скоро будет гроза. Если на улице прохладно, а на болоте лягушки квакают, то скоро потеплеет. Что нельзя делать 18 августа Откладывать дела на потом, брать что-то взаймы. Громко разговаривать, кричать, ссориться, желать кому-то зла, петь. Ходить босиком по траве. Планировать дальние поездки. Совершать важные покупки. Есть скоромное – мясо, молоко, яйца, поскольку продолжается Успенский пост. Спать днем – болит спина. После сумерек нежелательно выходить из дома, чтобы не случилось беды. Ранее мы писали, какие праздники ждут нас по церковному календарю на сентябрь 2022 года. Также сообщалось, как подготовиться к Яблочному Спасу.