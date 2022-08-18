Оккупанты еще раз пытаются отвлечь внимание от своих военных преступлений и взорвать призыв Украины к объявлению РФ страной-спонсором терроризма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Для достижения цели захватчики пытаются выставить удары по российским военным объектам в Крыму в качестве терактов. "Официальные лица РФ, скорее всего, все чаще будут связывать нападения украинских партизан на оккупированные территории с проводимыми связанными с исламистским экстремизмом организации операциями в попытке отдалить украинское партизанское движение от международного сообщества и взорвать призывы Украины официально признать Россию государством -спонсором терроризма", — пишет ISW. Аналитики подчеркивают, что нападения на законные российские военные объекты полностью подпадают под законное применение силы и не являются террористическими актами, и нет никаких доказательств того, что эти нападения совершены экстремистами. Напомним, РБК-Украина раскрывала все подробности взрывов, произошедших 9 августа вблизи Новофедоровки, а также 16 августа в Джанкойском районе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.