ооружённые Силы Украины скоро получат новые беспилотные летательные аппараты Revolver 860. Тайвань передаст необычные дроны транзитом через Польшу.

Что известно

Revolver 860 – это военный беспилотник компании DroneVision, предназначенный для бомбардирования наземных сил противника. Дрон может одновременно нести сразу восемь 80-мм мин. По запросу производитель может оснастить БПЛА системой для скидывания снарядов других калибров (120 мм и 81 мм).

Revolver 860 весит 42 кг с учётом восьми 60-мм мин. Максимальное время полёта составляет от 25 до 40 минут, а радиус – 20 км. Беспилотник оборудован восемью винтами, попарно расположенными на четырёх лучах, которые отходят от центральной платформы.