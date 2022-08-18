Гороскоп с 18 по 21 августа расскажет о трех знаках Зодиака, которым нужно быть предельно осторожными в денежных вопросах, чтобы не получить финансовые "черные дыры". Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Близнецы Близнецы будут ощущать "финансовые качели". Если с одной стороны будет увеличение доходов, то сразу будут появляться "черные дыры", которые будут высасывать из вас эти деньги. Не планируйте на этой неделе поездки и особенно водные путешествия. Весы Будьте предельно внимательны и благоразумны с финансами. Есть риск потерять круглую сумму денег. При этом Весы будут получать огромное удовольствие от времяпрепровождения в кругу друзей, или от общения с детьми. Но нужно будет быть заботливыми и внимательными с детьми, обеспечить им полную безопасность. Иначе могут быть последствия: переломы и серьезные ушибы. Козерог Любителям легкой прибыли придется на этой неделе совершить тайм-аут, или потерять немалую сумму денег из-за своей безопасности. Многие Козерогов будут заняты сбором детей заграницу на обучение. Поэтому все тщательно продумайте и рассчитайте по финансовым затратам. Ранее мы писали о знаках Зодиака, ожидающих судьбоносные изменения. Кроме того, астролог дала полный прогноз для всех двенадцати знаков Зодиака на эту неделю.