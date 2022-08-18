Российские оккупанты под утро 18 августа обстреляли Слободской и Холодногорский районы Харькова. На одном из мест попадания вспыхнул пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова. Мэр отметил, что первый "прилет" произошел около 4:32. После этого захватчики нанесли по городу еще минимум четыре ракетных удара. По словам Терехова, в одном из мест попадания вспыхнул пожар. "Прилетело" в Слободской и Холодногорский районы. Взрывов было не менее пяти, так что география попаданий может расшириться", — добавил городской голова. Пострадавший ребенок Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате попаданий есть несколько пожаров. Он указал, что, согласно данным областного Центра экстренной медицинской помощи, после ракетного удара в Слободском районе ранения получили 5 человек, среди них есть ребенок. Напомним, 17 августа в Харькове прогремели взрывы. На месте прилета произошел сильный пожар. Оккупанты нанесли удар по общежитию в Салтовском районе города. В результате атаки врага погибли 7 человек и еще 16 — получили ранения. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.