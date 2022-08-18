В восточных провинциях Алжира сейчас бушуют масштабные лесные пожары. Стихия уже унесла не менее 26 жизней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua. Министр внутренних дел страны Камель Бельджуд заявил, что огонь убил 24 человека в самой восточной провинции Эль Тарф и еще двоих — в северо-восточной провинции Сетиф. Журналисты отмечают, что всего на всей территории Алжира бушует 39 лесных пожаров в 14 восточных провинциях. "При поддержке авиации пожарные противостоят стихии", — добавляет Xinhua. Напомним, в августе 2021 года в лесных пожарах в Алжире погибли 42 человека, в их числе 25 солдат. Они ушли из жизни спасая местных жителей от стихии, опустошающей горные леса и деревни к востоку от столицы страны.