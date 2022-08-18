В Харькове утром 18 августа слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное. СМИ пока подробной информации не указывают. Однако гражданам необходимо немедленно пройти до укрытия. Местные жители должны оставаться в хранилищах до тех пор, пока не прозвучит сигнал об отбое ракетной опасности. Напомним, 17 августа в Харькове прогремели взрывы. На месте прилета произошел сильный пожар. Впоследствии стало известно, что российские оккупанты нанесли удар по общежитию в Салтовском районе города. В результате атаки врага погибли 7 человек и еще 16 — получили ранения. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.