В результате утренних обстрелов в Харькове начался масштабный пожар. Горит админздание в Холодногорском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова. Мэр отметил, по словам руководства Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, от мощного пламени здание начало обрушиваться. Кроме этого, Терехов добавил, что огонь от административного здания перекинулся на полтора десятка припаркованных поблизости машин. Напомним, утром 18 августа российские оккупанты нанесли массированный удар по Слободскому и Холодногорскому районам Харькова. В результате атаки врага пострадали по меньшей мере пять человек, среди которых — ребенок. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.