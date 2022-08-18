Кабинет министров установил сроки, до наступления которых торговцы должны обеспечить безналичные расчеты за проданные товары (оказанные услуги). До 2026 г. POS-терминалы будут обязаны установить все торговцы, включая продавцов на рынках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 29 июля 2022 г. № 894. Согласно постановлению, торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (оказанные услуги), включая товары (услуги), реализация (предоставление) которых осуществляется дистанционно: 1) с 1 января 2023 года – торговцы, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения более 25 тыс. человек; 2) с 1 января 2024 года – торговцы, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения от 5 до 25 тыс. человек; 3) с 1 января 2025 года — торговцы, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения менее 5 тыс. человек; 4) с 1 января 2026 года – торговцы – физические лица – предприниматели – плательщики единого налога первой группы, торговцы, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, выездную (выносную) торговлю, продажу собственноручно выращенной или откормленной продукции. В то же время, требования не распространяются на торговцев, которые осуществляют хозяйственную деятельность на территориях территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий. Напомним, доля безналичных операций с использованием платежных карт в Украине превышает 60%.