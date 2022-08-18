Число погибших в результате взрыва в мечети в столице Афганистана Кабуле резко возросло. Число жертв достигло 10. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua. "По меньшей мере, десять человек, среди которых известный священник, были убиты во время взрыва, прогремевшего в мечети Кабула во время вечерней молитвы", — отметили в агентстве. Журналисты также отмечают, что в медицинские учреждения Кабула поступило 27 раненых взрывом, среди них есть дети. "По словам очевидцев, взрыв совершил смертник", — добавляет Xinhua. Напомним, в столице Афганистана Кабуле мощный взрыв прогремел во время вечерней молитвы в мечети.