Власти КНДР никогда не примут предложение Южной Кореи о денуклеаризации в обмен на экономическую помощь, заявила Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap. По ее словам, инициатива администрации президента Республики Корея Юн Сок Еля "верхом глупости" и являет собой лишь копию предложения другого южнокорейского президента Ли Мен Бака. По ее мнению, предположение, что КНДР согласится сделать шаги по денуклеаризации, является поначалу неверной предпосылкой. Ким Е Чжон также заявила, что отдельные представители Южной Кореи якобы подрывают эпидемическую ситуацию в КНДР. Напомним, Северная Корея в среду произвела испытательный пуск двух крылатых ракет в сторону Желтого моря. В мае КНДР осуществила пуск трех баллистических ракет. По оценкам Сеула, одна из них была межконтинентальной. Также ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности к применению ядерного оружия в потенциальном конфликте с США и Южной Кореей. Кроме того, в МИД КНДР заявили, что местные военные учения США и Южной Кореи в будущем могут вызвать "новую Корейскую войну".