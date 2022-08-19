Институт мировой экономики Кильского университета (Германия) опубликовал новые оценки масштабов военной помощи, которую страны мира оказывают Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные университета. По данным немецких экспертов на 1 июля, главным военным донором Украины остаются США, которые выделили уже 25,45 млрд долларов. На втором месте – Великобритания, которая выделила помощь на 4,11 млрд долларов. На третьем месте – Польша (1,83 млрд долларов), а на четвертом – Германия (1,22 млрд долларов). При этом по части помощи Украины в валовом внутреннем продукте первое место занимает Эстония — она оказала Киеву поддержку на сумму, составляющую 0,8% ВВП страны. На втором месте – Латвия (приблизительно та же доля в ВВП), а на третьем – Польша (0,5% ВВП), на четвертом – Литва (0,3% ВВП). Данные Кильского университета не учитывают помощь, которую страны мира пообещали выделить Украине, но пока этого не сделали. Поэтому они могут не давать полной картины поддержки, которую действительно получают Вооруженные силы Украины. Эксперты Института мировой экономики также оценили общий уровень новой помощи, которую страны мира пообещали выделить в июле, включая финансовую и гуманитарную поддержку страны. "Донорские государства не инициировали практически никакой новой помощи, но отправили часть из уже обещанного ранее, в том числе вооружения", – пишет аналитический центр. Напомним, администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительную военную помощь Украине на сумму около 800 млн. долларов и может объявить об этом уже в пятницу, 19 августа. Также сообщалось, что правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи Украине. Вооруженные силы получат минометы и противотанковые средства. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.