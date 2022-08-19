Погода в Украине сегодня, 19 августа, будет сухой и солнечной почти по всей территории. Лишь на востоке и частично на юге все еще будут дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня переменная облачность. В восточных и юго-восточных областях кратковременные дожди (ночью местами) и грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков При этом ночью и утром в большинстве южных и центральных областей местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +15+17, днем +25+29 градусов; на западе ночью +14+18 градусов, а днем +27+35; в восточных областях ночью +17+20, днем +27+30 градусов; на юге страны ночью +18+20 градусов, а днем +28+30; в центральных областях ночью +15+18, днем +27+29 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16+18, а днем +28+30. Напомним, ранее синоптики предупреждали о грозах, местами граде и шквалах в некоторых областях. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.