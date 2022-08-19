Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите G20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Индонезии Джоко Видодо агентству Bloomberg. В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что Путин обсудил по телефону из Видодо в том числе подготовку к саммиту G20 на Бали. "Си Цзиньпин приедет. Президент Путин тоже сказал мне, что приедет", — приводит агентство слова Видодо. Предыстория Напомним, накануне заявления Кремля советник руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью BBC заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить осенний саммит "Большой двадцатки" в Индонезии, если на нем присутствует Путин. Добавим, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите G20, который пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Приглашение участвовать в этом саммите ранее также принял президент Украины Владимир Зеленский. Однако до этого в Кремле делали разные противоречивые заявления. Первоначально помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что глава Кремля намерен принять участие в саммите G20. После чего пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще не решили, будет ли российский диктатор присутствовать на саммите, заявив, что решится этот вопрос "в нужное время". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.