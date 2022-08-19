Американский институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном сведении о ситуации на фронте отмечает, что в четверг армия РФ впервые с 6 июля не сообщила о каких-либо территориальных достояниях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. Другие выводы аналитиков ISW: По оценке экспертов ISW, российские силы пытались атаковать к югу от Северска (города в Донецкой области) и к северо-востоку от соседнего с ним Бахмута. Кроме того, армия РФ продолжает наступательные операции возле Донецка, в том числе к северу, западу и юго-западу от города. Как отмечают эксперты Института изучения войны, российские силы предприняли неудачную попытку наступления на запорожском направлении, в частности, от Егоровки до Шевченковского — оба этих населенных пункта расположены к востоку от границы Донецкой и Запорожской областей. Министерство обороны России, вероятно, пытается создать информационный фон для будущих "операций под чужим флагом" на Запорожской атомной электростанции. В этой связи ISW напоминает о высказываниях российских военных, обвиняющих ВСУ в подготовке провокации на ЗАЭС. Она должна совпасть по времени с визитом в Украину генсека ООН Антониу Гутерриша. Напомним, по данным британской разведки, Кремль может расценить провал военных в захвате всей Донецкой области как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине. По оценке ISW, оккупационные силы предположительно изменят дату референдумов об аннексии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.