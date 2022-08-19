оккупанты утром обстреляли инфраструктуру Николаева и Краматорска в Донецкой области. Повреждены здания учебных заведений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления мэра Николаева Александра Сенкевича и Краматорского горсовета. В частности, враг повторно обстрелял университет в Николаеве. Применил систему C-300, прилетели две ракеты. На месте работают аварийные службы. В Краматорске оккупанты попали в Машиностроительную академию и колледж технологий и дизайна. Без жертв. Напомним, в результате ракетного удара по общежитию в Салтовском районе Харькова 18 августа погибли 17 человек, 42 пострадали. Многие пожилые люди и с ограниченными возможностями. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.