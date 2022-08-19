Российские оккупанты утром снова открыли огонь по Харькову, в городе прогремели взрывы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное". В Харькове и области объявлена воздушная тревога. Жителей просят оставаться в укрытиях. Обновлено 06.20 Под российскими обстрелами оказались Киевский, Основянский и Немышлянский районы Харькова, сообщает городской голова Игорь Терехов. Есть попадание в жилой дом, предварительно без жертв. На месте попадания в инфраструктурный объект возник пожар. Напомним, в результате ракетного удара по общежитию в Салтовском районе Харькова погибли 17 человек, 42 пострадали. Многие пожилые люди и с ограниченными возможностями. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.