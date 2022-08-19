Утром 19 августа оккупанты в очередной раз открыли огонь по Николаеву. В городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает мэр города Александра Сенкевича в Telegram. Жителей просят оставаться в укрытиях. "Николаев – мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", – говорится в сообщении. В Николаеве временно не работают линии 101 и 112. Звоните по городским номерам: (0512) 30 45 17, (0512) 30 45 18. Напомним, вчера днем Николаев попадал под вражеский обстрел. Мэр города рассказывал о раненых. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.