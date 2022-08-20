В Украине сегодня, 20 августа, погода ухудшится в ряде областей. Синоптики прогнозируют шквальный ветер, грозы и дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня на Левобережье и в Крыму днем местами и в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях кратковременные дожди и грозы. Днем в южных и юго-восточных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +15+18, днем +24+27 градусов; на западе ночью +14+19 градусов, а днем +25+35; в восточных областях ночью +18+20, днем +27+29 градусов; на юге страны ночью +18+20 градусов, а днем +28+30; в центральных областях ночью +16+18, днем +25+27 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь и гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16+18, а днем +25+27. Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.