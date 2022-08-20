На юге Украины в целом и в Херсоне, в частности, захватчики намерены развернуть так называемые добровольческие подразделения. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Недавние украинские удары по российской военной и транспортной инфраструктуре в Крыму и Херсонской области, по всей вероятности, снижают уверенность России в безопасности их тыловых районов. По данным Института, "украинские удары вызывают резонанс в российском информационном пространстве, несмотря на то, что эти сообщения были, вероятно, раздуты". Как сообщал ISW 18 августа, российские источники преимущественно сообщали и распространяли ложные или преувеличенные сообщения, указывающие на панику в России. Российские власти заметно усиливают меры безопасности в Крыму, что указывает на растущую обеспокоенность российских властей и гражданского населения относительно угрозы украинских ударов по тыловым районам, которые ранее считались безопасными. Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 19 августа почти не изменилась, несмотря на заявления Минобороны России от 18 августа о том, что украинские войска устроят провокацию на ЗАЭС 19 августа. Напомним, что в первой половине августа в Крыму произошла серия больших возгораний на аэродромах с детонацией боеприпасов. Ранее сообщалось, что 9 августа в Крыму прозвучали взрывы на авиабазе "Саки", где дислоцировались российские истребители и бомбардировщики, совершающие налеты на материковую Украину. В воздушных силах ВСУ подтвердили уничтожение девяти самолетов на аэродроме в оккупированном Крыму. 16 августа в Крыму снова прогремели взрывы. В этот раз их зафиксировали под Джанкоем, а также на аэродроме в Гвардейском. Более подробно о событиях можете узнать в материале "Новые взрывы в оккупированном Крыму и снова с эвакуацией: что известно на данный момент". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.