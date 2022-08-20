Гражданин, захвативший здание мэрии Массиса в Армении, в ходе полицейской операции был обнаружен с огнестрельным ранением в области головы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт 168.am. Сотрудник полиции в ночь на субботу в беседе с журналистами сообщил, что это было самоубийство. "В ходе переговоров с захватившим мэрию мужчиной прозвучали выстрелы. Сотрудники полиции вошли внутрь и обнаружили тело 36-летнего Эдварда Маргарян с огнестрельным ранением в области головы. Он покончил жизнь самоубийством", — сообщил сотрудник полиции. В рядах полиции убитых и раненых нет, говорится в сообщении ведомства. Напомним, 19 августа стало известно, что неизвестный мужчина, вооруженный гранатой и пистолетом, пробрался в мэрию Масиса. Сообщалось, что в тот момент в здании городской администрации находились только сторож и уборщица. Ранее в Одесской области правоохранители задержали мужчину, который нелегально торговал оружием. Во время задержания нарушитель бросил в полицейских гранату.