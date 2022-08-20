Основным фактором снижения цены на муку в июле 2022 стал ограниченный экспорт всей сельскохозяйственной продукции из Украины, включая пшеницу. Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ). "Это привело к обвалу цен на пшеницу из-за избыточного предложения на внутреннем рынке, поскольку Украина выращивает в 3-4 раза больше пшеницы, чем потребляет", — сказала она. По ее словам, в прошлом рекордном году Украина собрала 32 млн т пшеницы при внутренней потребности 7 млн т. Значительную долю пшеницы, предназначенную для экспорта, удалось вывезти до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, однако не всю. "Давление избыточного предложения, да еще и поступление урожая нового года и привело к снижению цены с минимальными показателями именно в июле. Одновременно с начала войны начали расти другие составляющие производства муки, как энергоресурсы, топливо, а, соответственно, и логистические затраты. Поэтому эти противоположно направленные векторы позволили цене на муку снизиться только в июле", – добавила аналитик. Как отметила Литвин, сейчас экспортные отгрузки постепенно возобновляются, и цена на пшеницу начала медленно подниматься, однако ее уровень остается пока достаточно низким. "Настройка полноценного экспорта приведет к выравниванию цен на рынке", — сказала она. "Стоит отметить, что в налаживании экспорта должны быть все заинтересованы, потому что в противном случае у аграриев не будет финансовой возможности продолжать свое производство. Это может привести к существенному уменьшению объемов производства и к стремительному росту цен уже в следующем году. Поэтому дальнейший сценарий будет полностью зависеть от того, насколько экспортные отгрузки могут вернуться к довоенному уровню", – констатировала аналитик УКАБ. Напомним, по данным Госстата, цены на муку пшеничную в июле снизились на 2,2% после роста за последние месяцы.