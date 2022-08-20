Правительства Черногории во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем в ночь на субботу, 20 августа, подавляющим большинством вынесен вотум недоверия. Это произошло менее чем через три недели после подписания соглашения Черногории с Сербской православной церковью (СПЦ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW. В рамках соглашения, подписанного премьером Абазовичем и сербским патриархом Порфирием, утверждался правовой статус СПЦ в Черногории, давались соответствующие имущественные гарантии и отменялись некоторые ее особые права. По мнению Абазовича, принятое соглашение должно было помочь урегулировать все церковные споры, касающиеся имущества СПЦ в Черногории, чтобы получить возможность сосредоточиться на других важных вопросах. Критики считают, что отдельно от других религиозных общин в особом соглашении с СПЦ необходимости не было. Пока неясно, приведет ли падение правительства к досрочным парламентским выборам или партии, входящие в состав черногорской Скупщины, попытаются сформировать новую руководящую коалицию. 36-летний Дритан Абазович возглавил правительство в Подгорице 28 апреля 2022 года. Подобно президенту Черногории Мило Джукановичу, он считается прозападным политиком. После того, как в 2006 году Черногория вышла из государственного союза с Сербией, власти в Белграде пытались усилить свое влияние в Черногории, используя СПЦ, а также местные просербские политические партии и организации. Черногория с населением около 620 тысяч человек входит в НАТО с 2017 года и стремится к вступлению в ЕС, чему мешают политические разногласия в балканской стране. СПЦ является наиболее влиятельной религиозной организацией в Черногории. Напомним, Черногория ввела санкции против России за нападение на Украину. Соответствующее решение было в апреле. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.