20 августа 2022 года православная церковь чтит память преподобного Пимена и мучеников Марина и Астерия. В народе праздник называют Марина, Пимен, Марина-Пимена, а главные традиции дня связаны с малиной. Что можно, нельзя делать в этот день, у кого день ангела, традиции и приметы – читайте ниже в материале Styler. Именины отмечают владельцы следующих имен: Астерий, Феодосий, Дементий, Петр, Митрофан, Михаил, Потамия, Дмитрий, Александр, Василий, Алексей, Марина, Афанасий и Антоний. Не забудьте поздравить виновников праздника с Днем ангела! Традиции этого дня Считается, что 20 августа нужно угощать больных и сирот яблоками, медом и пирогами. Этот день у наших предков проходил в трудах и заботах. С самого утра пекли вкусные пироги с малиной, ведь верили, что в этот день ягода обладает особыми целебными свойствами. Из малины делали вкусные заготовки на зиму. Ее листья засушивали и заваривали как чай. А еще люди верили, что после этого праздника за малиной в лес ходить больше нельзя. Также в этот день начинали заготовку лекарственных трав. Приметы на Марина-Пимена Птицы летают очень низко, к непогоде. Солнечная и ясная погода – осень будет теплой. Если аисты уже улетают, то осень будет очень холодной. Если вода в реке пенится, скоро начнется дождь. При восходе солнца звезда окрасилась в красный цвет – к дождю. Утренний туман рассеивается быстро – к хорошей погоде. Мало облаков – будет прохладно. Луна красная – жди сильного ветра. Если сегодня быть добрым другим, то можно получить подарок от судьбы. Что нельзя делать 20 августа Поздним вечером лучше на улице не гулять, а также выходить из дома до рассвета – можно надолго заболеть. Брать и давать взаймы, а также принимать быстрые решения – это к неудачам. Ссориться, кричать, ругаться и оскорблять других. Употреблять спиртное в этот день запрещается. Раньше мы писали, когда будем праздновать Ореховый Спас, и что нужно сделать по сей день. Также сообщалось о праздниках, которые нас ждут в сентябре 2022 года.