Российские войска ночью нанесли ракетные удары по Харькову и пригороду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова. "Прилеты" были в одном районе. "Прилеты" ракет по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе и в пригороде Харькова. Предварительно без жертв и пострадавших", – сообщил Терехов. Напомним, на днях россияне обстреляли два общежития в Харькове. В результате атак многие люди погибли и пострадали. Как заявлял советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, Россия хочет превратить Харьков в Алеппо. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.