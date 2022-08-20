Общий объем военной помощи, выделенной Украине со стороны США при администрации президента Джо Байдена, превысил 10 млрд. долларов. Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки". Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами из более 50 стран оказывают жизненно важную помощь в поддержке защиты Украиной своего суверенитета и территориальной целостности. "Мужество и твердость Вооруженных сил и народа Украины – чрезвычайны, и Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине дополнительные системы и возможности. Эти возможности тщательно "откалиброваны", чтобы максимально изменить ситуацию на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров", — заявил он . Напомним, президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 755 млн. долларов. РБК-Украина рассказывала, что известно об оружии нового пакета помощи от Штатов. Как сообщалось ранее, в начале августа США выделили новый пакет помощи Украине на 1 млрд долларов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.