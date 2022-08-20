Первый замминистра финансов США Адевале Адеем и замминистра финансов Турции Юнус Элиташ провели встречу и обсудили исполнение санкций против России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США. Как сообщается, первый замминистра Адеем озвучил обеспокоенность по поводу того, что российские организации и физические лица пытаются использовать Турцию для уклонения от введенных Соединенными Штатами санкций и еще 30 стран. Напомним, ранее издание Politico сообщило, что США могут рекомендовать американским компаниям пересмотреть бизнес-отношения с Турцией. Такой сценарий может произойти при сближении лидеров Турции и России. Напомним, что ранее президент Турции Эрдоган встречался с Путиным в Сочи. Позже стало известно, что Эрдоган согласился платить за газ в российских рублях. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.