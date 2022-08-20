В Мелитополе ночью прогремели мощные взрывы, которые слышал весь город. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Ивана Федорова. По предварительным данным, произошло попадание в одну из российских военных баз, которую россияне в очередной раз пытаются восстановить в районе аэродрома. "Колаборанты сразу же отчитались перед старшим братом, что сработало их ПВО. Так сработало, что дым идет до сих пор. Однако если в российской армии такое ПВО, ВСУ точно достанут их как можно скорее", — написал Федоров. Как сообщалось, во временно захваченном Мелитополе оккупанты минуют теплоцентрали и котельные. Россияне готовятся взорвать их, чтобы обвинить Украину в срыве отопительного сезона в городе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.