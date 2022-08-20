В Николаеве ночью прогремели мощные взрывы, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Александра Сенкевича. Жителей просят оставаться в укрытиях. "В городе раздаются мощные взрывы. Снова объявлена воздушная тревога по всей области", — говорится в сообщении. Напомним, оккупационные войска России в ночь на 19 августа нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате один человек получил ранения. Были разрушены здания университета. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.