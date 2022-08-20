Гороскоп на август 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, которым звезды и планеты дадут шанс разбогатеть до конца месяца. Об этом пишет Maximum.fm. Овен Поскольку Меркурий сейчас находится в достаточно сильной позиции, то и представителям этого знака будет очень талантливо. В августе этот знак Зодиака получит хороший финансовый капитал, если правильно будет рассчитывать свой бюджет. Дева Девы наконец-то смогут продемонстрировать свою производительность на работе сполна. Им будет с легкостью удаваться выполнять большие объемы задач, что окажет положительное влияние на состояние их банковского счета. Но следует понимать, что сейчас деньги стоит заслужить, а не выпрашивать, полагаясь на предыдущие успехи. Пора выходить из зоны комфорта. Весы Очень благоприятное время для того, чтобы вкладывать больше в себя и собственное самочувствие. Вам удается не только тратить меньше, чем планировалось, но и получить дополнительные источники прибыли. К тому же, августовские покупки будут довольно удачными и точно пригодятся еще несколько лет. Ранее астролог предупредила о важных изменениях, связанных с переходом Венеры в знак Зодиака Близнецы. Также читайте гороскоп для всех знаков Зодиака в неделю.