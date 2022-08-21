В Украине сегодня, 21 августа, погода будет дождливыми местами на севере и востоке. Также осадки ожидаются на западе, при этом в столице возможны грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня пройдут кратковременные дожди в Сумской и Черниговской областях. Также осадки прогнозируются на востоке и местами западных областях. На остальных территориях — без существенных осадков. Ветер преимущественно восточных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +15+18, днем +25+28 градусов; на западе ночью +14+19 градусов, а днем +25+31; в восточных областях ночью +16+19, днем +26+30 градусов; на юге страны ночью +17+21 градус, а днем +28+30; в центральных областях ночью +16+18, днем +26+28 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16+18, а днем +25+27. Напомним, недавно синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве на День Независимости. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.