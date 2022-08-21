Гороскоп к концу августа говорит о том, что большинство представителей зодиакального созвездия ожидает непростой период. Но правильный подход к препятствиям поможет избежать серьезных неприятностей. Астрологи назвали знаки Зодиака, которым конец лета принесет удачу в любви. Об этом сообщает SlovoFraza. Овен Ключ к сердцу любимого человека кроется в умении заинтересовать. Попытайтесь создать интригу и используйте свою сильную энергетику. Природные силы Овнов смогут воспламенить чувства в любом человеке, но здесь очень важно не переусердствовать и не допустить сильной навязчивости. Близнецы Не полагайтесь только на свою привлекательность, ведь негативное влияние Венеры все еще будет перебиваться Меркурием. Конец августа принесет интересные знакомства, но торопить события точно не стоит. И тогда у вас получится наладить личную жизнь. Весы Звезды советуют смотреть на мир правильно и с позитивом. Это поможет привлечь любовь и счастье по делам. Обаяние Весов в ближайшие дни сыграет важную роль в амурных делах – постарайтесь не упустить такой отличный шанс. Скорпион Все романтические свидания и знакомства должны пройти на приятной ноте. Если вы ждали удобного момента, чтобы признаться в чувствах и сделать решающий шаг, то сделайте это в понедельник-вторник, потому что из среды Уран станет ретроградным и все усилия могут пойти прахом. Кстати, раньше мы рассказывали о том, кому из знаков Зодиака вторая половина августа доставит хлопоты и неприятности. А еще писали о том, кому из знаков Зодиака совсем скоро повезет с финансами.