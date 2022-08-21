Законодательство Украины не определяет перечень работ, которые могут выполняться дистанционно. Работодатель самостоятельно решает, может ли работа выполняться вне предприятия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Гоструда. "Например, если это продажа товаров в магазине или производство на заводе, работники могут работать исключительно на территории предприятия. Однако если это административная работа, которую вполне возможно выполнять вне помещений работодателя, можно перевести работника на дистанционную работу", — говорится в сообщении. Кроме того, при возможности и наличии ресурсов закон позволяет переводить на дистанционную работу: — беременных женщин; — работников, имеющих ребенка в возрасте до трех лет или ухаживающих за ребенком до шести лет (по медицинским показаниям); — работников, имеющих двоих или более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью; — родителей или опекунов ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы; — работников, в отношении которых на рабочем месте были совершены действия по признакам дискриминации — временно на два месяца. Напомним, в июле Рада внесла изменения в закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Новым законом предусмотрено, что работа по выходному дню оплачивается в двойном размере.